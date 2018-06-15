Москва, 15 июня, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Денис Черышев, забивший два мяча в ворота команды Саудовской Аравии, поделился впечатлениями после матча. Слова игрока приводит официальный сайт ФИФА.

Дмитрий Садовников Денис Черышев

«Не описать, что чувствую. Очень доволен, что команда победила», — сказал Черышев.

По его словам, все футболисты хотели выиграть, чтобы болельщики насладились игрой. Он также поблагодарил болельщиков за то, что в этот день был полный стадион.

«Я рад, что забил два гола, но забивать должны нападающие. И они будут забивать — мы будем стараться», — добавил Черышев.

Он также рассказал о том, что состав на игру определяет тренер. По словам футболиста, он готов выйти на поле в любой момент — хоть на минуту, хоть на 20 секунд.

«Самое главное, чтобы команда прогрессировала и выигрывала уже в следующей игре», — заключил игрок.

Сразу после финального свистка он поблагодарил свою семью, сказав, что «они очень много мучились со мной и они заслужили это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счётом 5:0. Дубль в этом матче оформил Денис Черышев. Ещё по голу забили Юрий Газинский, Артём Дзюба и Александр Головин.

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