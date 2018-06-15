Москва, 15 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. На церемонии открытия чемпионата мира по футболу, которая прошла в Москве на стадионе «Лужники», знаменитый британский певец Робби Уильямс позволил себе скандальную выходку. Артист во время исполнения песни Rock DJ показал в камеру неприличный жест и, изменив текст песни, пропел, что «сделал это бесплатно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Робби Уильямс на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу

Читайте также: Чемпионат мира по футболу в России, 14 июня: трансляция REGNUM

Пользователи сети неоднозначно восприняли такой жест певца. Одни предположили, что он адресован «английским пэрам и сэрам», которые ему не рекомендовали петь в России», а другие посетовали, что в России не нашлось своего достойного певца, чтобы открыть мировое первенство, вот и получили за это. С первым предположением согласен и режиссёр церемонии Илья Авербух. По его словам, это может быть ответом певца на критику со стороны многих британских журналистов и политиков, однако к России точно никакого отношения не имеет.

«Ума не приложу, что Робби Уильямс вкладывал в этот свой жест. Я как хореограф его не ставил точно», — уточнил Авербух.

Ранее по теме: Робби Уильямса попросили не петь «Party Like A Russian» на открытии ЧМ-2018

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в России состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по футболу. На стадионе «Лужники» в Москве выступали британский певец Робби Уильямс и оперная дива Аида Гарифуллина. Красочное шоу посмотрели 78 тыс. зрителей из разных стран мира. Днём ранее Робби Уильямса попросили не исполнять на открытии мирового первенства свою песню Party like a Russian, выпущенную в 2016 году и рассказывающую об образе жизни богачей из России. Кто именно обратился к исполнителю с такой просьбой, Уильямс не уточнил.