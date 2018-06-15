Москва, 15 июня, 2018, 07:44 — ИА Регнум. Церемония открытия чемпионата мира по футболу была прекрасна, заявил бывший игрок сборной Бразилии, чемпион мира 1994 и 2002 годов Роналдо на своей странице в Instagram.

Mos.ru На церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Москва

Как отметил Роналдо, для него было огромной честью представлять футболистов на церемонии перед 80 тыс. болельщиков. По его словам, будучи на поле, он вновь почувствовал энергию, которая его заряжала во время карьеры игрока.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня прошла церемония открытия мирового футбольного первенства. В церемонии, помимо Роналдо, приняли участие британский певец Робби Уильямс и оперная певица Аида Гарифуллина.

Кроме того, с приветственным словом к болельщикам обратились президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино.

В матче открытия сборная России одержала разгромную победу над Саудовской Аравией со счётом 5:0.

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