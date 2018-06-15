Москва, 15 июня, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Центральный банк России обнародовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентах страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

ОСАГО

Согласно проекту, предполагается расширить коридор базового тарифа для легковых автомобилей физлиц на 20% вниз и вверх. Так, минимальная ставка будет снижена с 3432 до 2746 рублей, а максимальная вырастет с 4118 до 4942 рублей.

Кроме того, предполагается перейти на новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ), который дает скидку за безаварийную езду. В настоящее время один человек может иметь два КБМ: как водитель и как владелец ТС. Новый проект закрепит страховую историю за каждым водителем.

Напомним, ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Государственную думу РФ законопроект, направленный на борьбу с попытками страховщиков отказать в заключении ОСАГО.

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