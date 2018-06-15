Луганск, 15 июня, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Четыре раза украинские силовики обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 14 июня, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Согласно сообщению, под обстрел попали Кировск, Донецкий, Нижнее Лозовое и Красный Яр. ВСУ стреляли из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

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Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник АндрейМарочко заявлял, что сразу после победы сборной России по футболу над командой Саудовской Аравии украинские боевики начали обстрел ЛНР, в результате чего была ранена мирная жительница и повреждены жилые дома.