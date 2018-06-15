Москва, 15 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал жесты российского лидера Владимира Путина в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда во время матча открытия чемпионата мира по футболу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин на открытии чемпионата мира по футболу

«Это эмоции, — сказал Песков. — За победу в спорте не извиняются».

Напомним, после разгромной победы сборной России в матче с Саудовской Аравией (5:0) Владимир Путин развел руками, после чего пожал руку наследному принцу и обнял его.

После матча российский лидер поздравил главного тренера сборной России Станислава Черчесова и всех футболистов, а также «попросил так играть и дальше».

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