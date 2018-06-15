Екатеринбург, 15 июня, 2018, 06:48 — ИА Регнум. Участников и гостей матча чемпионата мира между Египтом и Уругваем ожидают в мечетях Екатеринбурга. Сегодня, 15 июня, отмечается праздник Ураза-байрам.

Владислав Фальшивомонетчик Мечеть в Екатеринбурге

Рано утром возле мечети на улице Репина собрались мусульмане. Правда, фанатов из Египта среди них не было, пишет портал Е1.ru.

Скорее всего, не пойдёт в мечеть и сборная команда Египта. К ним в отель приедет имам, который прочитает молитву.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Екатеринбурге пройдёт первый после открытия матч ЧМ-2018. Сыграют сборные Египта и Уругвая.

Матч открытия прошёл 14 июня в Москве. Сборная России выиграла у сборной Саудовской Аравии со счётом 5:0.