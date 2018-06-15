Москва, 15 июня, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Россия готова наращивать уровень культурных и прочих обменов с Китаем, включая сотрудничество в спорте, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Сунь Чуньлань, передает 14 июня агентство Синьхуа.

Gobierno de Chile Сунь Чуньлань

Путин поблагодарил Сунь за участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Москве, а также попросил передать сердечное приветствие председателю КНР Си Цзиньпину. Сунь отметила, что Китай намерен сотрудничать с Россией в рамках договоренностей, достигнутых ранее лидерами двух стран, а также наращивать двусторонние обмены.

Она выразила уверенность, что Россия превосходно примет чемпионат мира, а также продемонстрирует миру плоды её экономического и социального развития. Она также пожелала национальной сборной России хороших результатов.

Напомним, что с 8 по 10 июня президент России Владимир Путин пробыл в Китае с государственным визитом, в рамках которого провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в тёплой дружеской обстановке, а также принял участие в саммите ШОС, который с 9 по 10 июня прошел в китайском порту Циндао.