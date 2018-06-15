Москва, 15 июня, 2018, 05:48 — ИА Регнум. Сотрудничество России и Саудовской Аравии эффективно на текущем этапе и у него есть потенциал к развитию, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с саудовским наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Сергей Лавров во время переговоров

В ходе встречи в Кремле 14 июня российский лидер хорошо отозвался о недавней встрече в Москве с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. По его словам, визит короля дал импульс развитию двусторонних отношений.

«Они действительно развиваются эффективно в сфере политики, в сфере экономического взаимодействия. Нам в этой области еще очень многое нужно будет сделать, — сказал Путин. — Но уже и сейчас ясно, что наше взаимодействие весьма эффективно и полезно как для Саудовской Аравии, так и для Российской Федерации».

Напомним, высокий представитель Саудовской Аравии в Москве не только участвовал в переговорах на тему политики и торговли в Россией, но и посетил открытие чемпионата мира по футболу — 2018.