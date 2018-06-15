Казань, 15 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии рассмотрел иск администрации федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама» к АО «Земельная корпорация «Лидер», аффилированному с обанкроченным «Татфондбанком», к МУП «Агентство по привлечению инвестиций и развитию территорий Елабужского муниципального района РТ» и земельно-имущественной палате Елабужского района. Суд признал право собственности Российской Федерации на 25 земельных участков, перешедших несколько лет назад в частные руки, и спор по которым был выделен в отдельное производство. Решение суда в законную силу ещё не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Galeev Albert Национальный парк «Нижняя Кама»

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Напомним, национальный парк, созданный в апреле 1991 года, спустя 20 лет после этого лишился части своих территорий. Власти Елабужского района, по мнению госучреждения, не имея на то прав, в 2011 году повели торги и по их результатам подписали договоры купли-продажи ряда участков. Победителем торгов стало связанное с «Татфондбанком» АО «Земельная корпорация «Лидер», которое на сегодня находится на первом этапе банкротства — наблюдении. Примечательно, несколько лет назад бывший председатель правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, а ныне фигурант уголовного дела по хищению имущества обанкроченного банка, мошенничеству, входил в число акционеров земельной корпорации. Актуальных сведений по акционерам АО в открытых источниках найти не удалось.

Оспорить сделку по продаже участков, которые федеральное учреждение посчитало частью нацпарка, попытались спустя шесть лет после её заключения — в 2017 году. «Татфондбанк» участвовал в деле третьим лицом без самостоятельных требований.

По части участков оспорить решение удалось, а вот четыре из них суд в феврале 2018 года возвращать не стал, обосновав тем, что истец просил признать права собственности на учётные части участков, а «части земельных участков не имеют характеристик, позволяющих определить их в качестве индивидуально определённой вещи» и «поскольку учётные части земельных участков не являются объектами недвижимости и объектами права собственности, требования истца о признании права собственности Российской Федерации на них являются необоснованными».

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В рамках того же дела по 25 наделам было выделено отдельное производство, по которому иск был удовлетворён полностью 14 июня 2018 года, но решение пока не изготовлено и не вступило в законную силу. Спор касался участков, расположенных в Танайском сельском поселении Елабужского района Татарии. Разрешённое использование земель, согласно публичной кадастровой карте — для сельскохозяйственного производства.