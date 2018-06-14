Москва, 15 июня, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Российские болельщики спели песню «Катюша» в центре Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские болельщики

Напомним, 14 июня в Москве открылся чемпионат мира по футболу. В первом матче хозяева сыграли с командой из Саудовской Аравии со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин поздравил главного тренера сборной Станислава Черчесова с победой.