Кишинёв, 15 июня, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Молдавия, Украина и Грузия обсуждают возможность подать в международный суд единый иск против России, обвинив ее в «оккупации». Об этом заявил в интервью украинскому изданию Цензор. нет спикер молдавского парламента Андриан Канду.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Трое

«Кроме санкций, у нас появилась идея — мы хотим, чтоб международная компания оценила потери всех трех государств от оккупации территорий, и сформируем кейс судебный… Единый иск в какой-то международный суд. И получим, может быть, и миллиарды», — заявил Канду.

Впрочем, окончательно решение на этот счет, по его словам, пока не принято: «Пока мы обсуждаем такой вариант».

Он добавил, что в следующие месяцы Молдавия хочет «добиться решения ООН о выводе российских войск из Приднестровья». «Конечно, Россия завтра этого не сделает. Но это ещё один юридический инструмент, позже это поможет нам обратиться в какие-то международные суды», — сказал спикер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Канду уже говорил о планах Молдавии нанять международную юридическую компанию для подсчета «ущерба» от военного присутствия России в Приднестровье. «Счет», по словам спикера, будет исчисляться в миллиардах долларов.

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.