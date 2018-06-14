Ростов-на-Дону, 14 июня, 2018, 23:19 — ИА Регнум. Около 90 млрд рублей — такова общая сумма вложений в подготовку к чемпионату мира по футболу в Ростовской области. Об этом сообщил журналистам губернатор Василий Голубев 14 июня.

ИА REGNUM Стадион Ростов Арена

Стоит отметить, что на недавней пресс-конференции в Ростове-на-Дону глава Донского региона оценил транспортную инфраструктуру к ЧМ-2018 не менее чем в 62 млрд рублей.

«Мы построили аэропорт, две дороги к нему. Если вернуться так лет на шесть, то мы с вами имели Аксайский мост с двумя полосами, Ворошиловский мост с двумя полосами. И Ворошиловский максимально 20 тыс. машин в день пропускал. Сегодня — 80 тыс. [машин] может пропускать. Так же и Аксайский. Южный подъезд к Ростову — проект, который выполнен. И новое развитие, которое будет там, обязательно, создаст условия для развития спортивных, развлекательных и других мест», — сказал Голубев.

Губернатор отметил, что в Ростове-на-Дону курсируют 200 новых автобусов, новые трамваи.

«Реконструкция дорог создала новые инвестиционно привлекательные условия для развития этой части города, привлечения различных инвесторов, которые говорят: мы хотим создать там новые комплексы», — считает донской глава.

По словам главы региона, была проделана огромная работа по созданию инфраструктуры, переформатированию туристического бизнеса и гостиничного дела, подготовлено 2,7 тыс. волонтёров. А обновлённый к первенству планеты левый берег Дона будет развиваться и после завершения турнира.

«Мы будем двигаться дальше и после ЧМ. В планах — Дворец спорта, культурно-развлекательные площадки, выставочный центр, конгресс-холл. Планируется строительство Ледового дворца, гандбольного и конноспортивного комплексов, комплекса для экстремальных видов спорта, а также базы для ФК «Ростов». Реализация этих мер позволит готовить сборные региона и страны по 18 олимпийским видам спорта, в том числе по двум зимним», — сказал Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион «Ростов-Арена», построенный специально к первенству планеты, примет пять матчей ЧМ-2018.

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