Москва, 14 июня, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин после матча-открытия чемпионата мира поздравил Дениса Черышева с дублем, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве. Он заявил, что огромная честь для региона иметь таких представителей на мировой футбольной арене.

Twitter.com, SamRegion_Press Главы Самарской и Нижегородской областей на матче

«Это потрясающее чувство — находиться на таком событии! Эмоции просто зашкаливали, особенно после голов нашего земляка Дениса Черышева. Я поздравляю Дениса с блестящей игрой в матче открытия Чемпионата мира. Нижегородская область гордится своим героем! Это великолепный пример для всех нижегородских мальчишек», — поделился впечатлениями от матча Никитин.

Руководитель области напомнил, что Денис и Дмитрий Черышевы — послы Нижнего Новгорода как города-организатора ЧМ.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы на нижегородской земле появлялось как можно больше таких талантов. Искренне надеюсь, что сборная России и Денис смогут сыграть в Нижнем Новгороде на плей-офф Чемпионата», — заключил Никитин.

Отметим, что матч между сборными России и Саудовской Аравии Никитин смотрел вместе со своим коллегой — врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

«Фантастический день! Чемпионат Мира по футболу в России! Сборная выигрывает в матче открытия Чемпионата 5:0! Об этом было даже невозможно мечтать!», — восторженно прокомментировал итоги встречи Азаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нижний Новгород и Самара встретят по четыре матча группового этапа в рамках мундиаля, а также 1/8 и четвертьфинал.

17 июня на стадионе «Самара Арена» встретятся Коста-Рика и Сербия, 21 — Дания и Австралия, 25 — Россия и Уругвай, 28 — Сенегал и Колумбия.

Для российской сборной матч в Самаре станет последним в группе после встреч со сборными Саудовской Аравии и Египта.

Нижний Новгород примет 18 июня сборные Швеции и Южной Кореи, 21 июня — Аргентины и Хорватии, 24 июня — Англии и Панамы, 27 июня — Швейцарии и Коста-Рики.