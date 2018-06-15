Архангельск, 15 июня, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Отсутствие проведения дноуглубительных работ в порту Архангельск ограничивает местных судовладельев. Крупные суда вынуждены уходить на ремонт на балтийские верфи или в Польшу. Проблему обсудили на международном форуме «Судостроение в Арктике», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sasha Krotov Архангельский порт

В частности, речь шла о том, что для захода снабженческих судов на ремонт и обслуживание в Архангельск судоходный канал должен быть шириной от 170 метров. Сейчас она составляет примерно 150 метров.

Поэтому пока большие суда крупных компаний вынуждены ремонтироваться не в Архангельске. Об этом заявили представители Архангельского тралфлота и Северного морского пароходства.

«Например, мы из Архангельска перевозим грузы в Сабетту. Это примерно 6−7 судов. Чтобы мы могли их ремонтировать не только в районе порта Экономия, а немного дальше по Северной Двине, нам нужно дноуглубление», — заявил гендиректор пароходства Яков Антонов.

Добавим, что, по данным PortNews, на дноуглубление в Архангельске может потребоваться 200—300 млн рублей.

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