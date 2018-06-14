Москва, 14 июня, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Победа сборной России над сборной Саудовской Аравией с убийственным счётом 5 — 0 вызвала волну восторгов относительно игры наших футболистов. И не вспомнить, когда такое было. Разве что после победы над голландцами на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда, напомним, наша сборная выиграла со счётом 3 — 1 благодаря голам Романа Павлюченко, Дмитрия Торбинского и Андрея Аршавина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщик на матче Россия — Саудовская Аравия

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер назвал победу сборной России впечатляющей. Великий английский футболист Гари Линекер назвал нашего форварда Артёма Дзюбу «супер-Дзюбой». А «особенный» тренер Жозе Моуриньо похвалил тренерский талант Станислава Черчесова. Впрочем, последний, наверное, больше рад звонку от президента России Владимира Путина, поздравившего его с победой. Игра сборной была настолько ошеломительной, что были те, кто не поверил в то, что играли всё те же футболисты. «А была ли эта наша сборная?» — вопрошает известный в прошлом игрок Владислав Радимов.

После такого невольно может наступить головокружение от успехов, а это сегодня главный враг сборной России. От этого предостерёг и выдающийся российский бомбардир Олег Веретенников: «Сегодня сделан только первый шаг, и это закономерная победа, мы сильнее Саудовской Аравии. Чем быстрее мы забудем эту победу, тем быстрее мы начнем готовиться к оставшимся двум играм». Впрочем, сами игроки стараются сохранять спокойствие, а тренер сборной Станислав Черчесов понимает, что всё самое трудное — впереди: «Нужно забыть эту игру и делать следующий шаг. Следующая команда будет на порядок сильнее».

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Следующий матч сборная России сыграет со сборной Египта. Есть вероятность, что игру пропустит лидер египтян, один из лучших игроков мира Мохаммед Салах. И его возможное отсутствие — одна из главных надежд россиян. Матч состоится 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге.