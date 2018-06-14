Мурманск, 14 июня, 2018, 22:12 — ИА Регнум. В мае 2018 года грузооборот рыбной продукции в Мурманском морском рыбном порту составил 16,2 тысячи тонн. Это почти на 25% ниже, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

Адриан ван Остаде. Торговка рыбой. 1670

Сократилось и количество судозаходов. Если в мае 2017 года к причалам ММРП встали 111 судов, то в этом году только 78.

«Падение произошло в первую очередь, за счёт рыбы донных пород (трески, пикши, камбалы). В мае её доставили на три тысячи тонн меньше, чем обычно, — цитирует пресс-служба порта главного диспетчера АО ММРП Виталия Клименкова. — А вот показатели по путассу и креветке примерно соответствуют маю прошлого года».

Вместе с тем в порту к такому падению готовы не были, поскольку, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, с начала года на Северном бассейне добыто рыбы на 11 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя — 338,3 тысячи тонн. Сокращение только по пикше — на 14,8 тысячи тонн. А вылов трески, наоборот, вырос на 20,6 тысячи тонн и достиг 249,5 тысячи. Сокращение по вылову донных пород наблюдалось и в апреле.

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В порту считают, что настоящая причина в сохраняющейся ориентированности заполярных рыбопромышленников на экспорт. Так, с начала года из холодильников ММРП грузовладельцы отправили за рубеж 19 тысяч тонн рыбы. Еще 11 тысяч тонн ушли на экспорт транзитом, без выгрузки, суда заходили в порт только ради таможенного оформления. «Сколько ушло на экспорт из районов промысла — остаётся только гадать», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, аналогичная ситуация складывалась в Мурманском рыбном порту и в прошлом году — в то время как норвежские компании увеличивали объем вылова рыбы, у мурманских промысловиков он, напротив, снижался.