Москва, 14 июня, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) настаивает на заморозке любой политической деятельности на время чемпионата мира по футболу.

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«На время чемпионата мира, по-хорошему, надо заморозить любую политическую и административную активность. Если в правительстве думают, что им удастся «под шумок» провернуть все непопулярные решения, то они очень серьезно ошибаются. Просто катастрофически ошибаются», — написал Лебедев в своем блоге на Livejournal.

Так, парламентарий обратил внимание на то, что решение о пенсионной реформе было принято в день первого матча чемпионата мира по футболу.

«Думали, что не заметят? Крайняя степень наивности, граничащая с особым цинизмом», — указал он.

Депутат считает, что авторам непопулярной реформы не следует надеяться решить вопрос за месяц чемпионата, пока запрещены митинги и другие массовые мероприятия.

Лебедев также не смог обойти темы работы правительства над снижением цен на бензин.

«Уже почти месяц министры работают над снижением стоимости бензина. Знаете, на сколько снизилась за это время средняя цена? На 7 копеек! Вот она — истинная стоимость работы правительства», — констатировал он.