Сергей Паук Троицкий опять рвётся в мэры Москвы
Москва, 14 июня, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Скандально известный лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реута.
Он рассказал, что Троицкий намерен участвовать в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца.
Стоит отметить, что Троицкий уже не в первый раз пытается занять выборную должность. В 2012 году эпатажный музыкант выдвинул свою кандидатуру в мэры подмосковных Химок. На тех выборах он набрал 2,46% голосов избирателей.
В 2013 году Троицкий участвовал в выборах мэра подмосковного Жуковского, набрав 2,29% голосов. В том же году он пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы, но он не смог предоставить необходимое число подписей жителей региона и муниципальных депутатов, в итоге Паук не был допущен до выборов.
В 2014 году Троицкий пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска, однако в тот день, когда он прибыл в город, полиция арестовала его в аэропорту. В личных вещах музыканта нашли жидкости, которые запрещены к провозу в ручной клади.