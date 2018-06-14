Москва, 14 июня, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с победой национальной команды над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018. Об этом сам тренер сообщил журналистам на пресс-конференции после матча.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

По словам Черчесова, глава государства позвонил ему по телефону и попросил передать всем футболистам спасибо за игру, а также «попросил так играть и дальше».

Напомним, встреча сборных России и Саудовской Аравии, проходившая на московском стадионе «Лужники», завершилась со счётом 5:0 в пользу российской команды.

Читайте также: Россия разгромила сборную Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018