Москва, 14 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Россия будет крепче дружить с Саудовской Аравией — за РФ должок, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Kremlin.ru Владимир Путин, президент ФИФА Джанни Инфантино и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд (справа налево) на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Комментируя итоги матча между сборными РФ и Саудовской Аравией, парламентарий предложил отплатить «искренностью, радушием и постоянной готовностью выслушать позицию партнёров».

"Теперь будем ещё теснее дружить с саудовскими коллегами. Их сборная так порадовала российских болельщиков, что теперь за нами, как говорится, «должок», — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сборная Россия разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.