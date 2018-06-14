Москва, 14 июня, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Матч — открытие чемпионата мира по футболу — 2018 комментировал дуэт — Александр Елагин и Леонид Слуцкий. Последний, как известно, сейчас тренирует голландский «Витесс», а до этого возглавлял, в том числе, и сборную России (2016−2017 гг.).

Дмитрий Голубович Леонид Слуцкий

Матч Россия — Саудовская Аравия — это не дебют Леонида Викторовича в роли комментатора — дебют состоялся в апреле 2017 года на матче «Барселона» — «Ювентус». Тогда Слуцкий показал себя человеком не только понимающим в футболе, что логично, но и остроумным, начитанным.

Сегодняшний матч, в котором сборная Россия разгромила Саудовскую Аравию, только упрочил положение Леонида Викторовича в статусе одного из лучших комментаторов России. Особенно на фоне его коллеги Александра Елагина. Забавно, но, возможно, комментировать сборную России у Леонида Слуцкого получается куда лучше, чем тренировать сборную России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в дебютном матче чемпионата мира сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0.