Москва, 14 июня, 2018, 20:54 — ИА Регнум. 8 июня американский журнал The National Interest опубликовал статью Себастьена Роблина «Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные».

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Несмотря на такое название статьи, автор выделяет Т-90А в лучшую сторону. Он отмечает повышенную выживаемость этого танка, которая обеспечивается его низким силуэтом и наличием системы активной защиты.

Себастьен Роблин проводит анализ боевого применения танков в Ираке, Сирии, Йемене. Отмечает высокий уровень потерь американского основного боевого танка М1 «Абрамс» в Ираке: значительная часть танков была захвачены, а затем применена против иракской армии. В Йемене повстанцы-хуситы смогли подбить большое количество М1, стоящих на вооружении ВС Саудовской Аравии.

Турция в боях с курдскими отрядами и боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесла большие потери в современных «Леопард-2А4», в том числе 8−10 танков были потеряны за несколько дней. Что уже говорить про устаревшие М60 «Паттон» и модифицированные М60Т «Сабра».

В своем анализе Себастьен Роблин подробно останавливается на описании активной защиты танка Т-90А.

Первая составляющая активной защиты Т-90А — система «Штора-1», она запускает дымовые гранаты для создания аэрозольного облака, глушащего инфракрасные лучи. Кроме этого, «Штора-1» имеет детектор лазерного света, действующий в радиусе 360 градусов, что позволяет танку реагировать на обнаружение луча лазера, в том числе и своим вооружением.

Вторая составляющая активной защиты Т-90А — это реактивная броня «Контакт-5», которая взрывается перед ударом кинетического снаряда или кумулятивного боеприпаса, снижая их бронепробиваемость.

В публикации, в частности, приводится пример, который записан на видео, когда танк Т-90А, стоящий на вооружении сирийской армии, сумел пережить последовательное попадание двух ракет TOW.

В конце статьи Себастьен Роблин приходит, в общем-то, к банальному выводу, что любой танк уязвим на поле боя от дальнобойных противотанковых ракет, особенно от тех, которые могут поражать цель сверху. Но в Сирии «повстанцы» сейчас не располагают такими суперсовременными ПТРК.

Автор также подчеркивает, что тактически правильные действия при применении танков, наличие грамотных танковых экипажей и умелое взаимодействие с пехотой могут свести потенциальные угрозы для танков к минимуму.