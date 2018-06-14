Москва, 14 июня, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Сборная Россия по футболу обыграла сборную Саудовской Аравии с разгромным счётом 5 — 0. На матче присутствовал Владимир Путин, так что у сборной не было шансов опростоволоситься. И на Россию, похоже, наваливается эйфория. Ведь мы соскучились по нашим футбольным победам. Пусть даже и над такими сборными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза и футбол

Но! Теперь — особенно теперь — ни в коем случае нельзя расслабляться. А с нашими футболистами это частенько бывает. И для начала надо понимать, что обыграна очень слабая сборная. Все эти разговоры о том, что слабых на чемпионатах мира не бывает, — в пользу функционеров ФИФА, не самых бедных людей. К тому же матч сложился для нас идеально. Быстрый гол заставил саудовцев атаковать, и мы сыграли на излюбленных контратаках. Сложись иначе — и нам бы пришлось труднее. Есть вопросы к физической подготовке игроков: те регулярно получают травмы, что называется, на ровном месте. Вот и Алан Дзагоев надорвал заднюю поверхность бедра.

Выделить надо Александра Головина: он и пробежал больше всех, и отдал две шикарные передачи, и забил прекрасный гол со штрафного. «Ювентус» поступит абсолютно правильно, если купит молодого россиянина. Отдельный респект, конечно, Сергею Игнашевичу. Он стал четвёртым в списке самых возрастных игроков, сыгравших на чемпионатах мира. Игнашевич пример высочайшего профессионализма, раз, и два — пример того, насколько ум поддерживает тело в форме. Сергей, в отличие от многих коллег, любит читать.

Важно ещё и вот что: сборную есть кем усиливать. Два игрока, вышедшие на замены, Денис Черышев и Артём Дзюба, забили три мяча. А в запасе ещё есть братья Миранчуки из чемпионского «Локомотива».

Главное теперь — не расслабляться, ни в коем разе не расслабляться. Сборная Египта с Мохаммедом Салахом и сборная Уругвая с Луисом Суаресом и Эдисоном Кавани, с которыми России ещё играть, — куда более опасные соперники. К ним надо подойти предельно сконцентрированными. Потому что в турнирной сетке эта победа не самая главная.

Меж тем домашний чемпионат мира — последний шанс для сборной России по футболу получить индульгенцию перед болельщиками, о чём вы можете прочесть в материале «Последний шанс». И на этом пути пока что сделан лишь самый первый — маленький, в общем-то, шаг.

На церемонии открытия чемпионата Робби Уильямс, который, как выяснилось, всё ещё тот, показал средний палец британскому парламенту, высказавшемуся против его выступления в России. Наша сборная показать средний палец недоброжелателям ещё не успела, но пальчик для того немного так разогнула.

Ранее по теме: Россия разгромила сборную Саудовской Аравии в матче-открытии ЧМ-2018