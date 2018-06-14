Москва, 14 июня, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 между национальными сборными России и Саудовской Аравии был разыгран 14 июня на стадионе «Лужники». Противостояние завершилось со счётом 5:0 в пользу хозяев турнира.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый гол в дебюте матча забил опорный полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после филигранного навеса Александра Головина — 1:0. На 22-й минуте вингер «Вильярреала» Денис Черышев заменил прихрамывающего Алана Дзагоева. В конце первого тайма Черышев мощным ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество в счёте — 2:0. На 72-й минуте форвард тульского «Арсенала» Артем Дзюба довел счёт до разгромного, замкнув навес Головина — 3:0. Стоит отметить, что Дзюба вышел на поле на 69-й минуте. В конце матча Черышев великолепным ударом внешней стороной стопы оформил дубль — великолепный перформанс. Через 3 минуты Александр Головин забил пятый мяч сборной точным ударом со штрафного — 5:0.

Статистика матча (Россия/Саудовская Аравия)

Удары 10/5

Удары в створ 6/0

Владение 39%/61%

Фолы 16/5

Угловые 5/2

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Головин, Зобнин, Дзагоев, Самедов, Смолов.

Саудовская Аравия: Маюф, Хавсави, Хавсави, аль-Бурайк, аль-Шахрани, аль-Фаридж, эль-Шехри, Отаиф, аль-Джассим, аль-Досари, аль-Сахлави.

Главный арбитр матча: Нестор Питана.

Предупреждения: Головин — 88, аль-Джассим — 90+3.

Голы: Газинский 12 — 1:0, Черышев 43 — 2:0, Дзюба 72 — 3:0, Черышев 90 — 4:0, Головин 90+4 — 5:0.