Москва, 14 июня, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Проведение чемпионата мира по футболу позитивно влияет на инфраструктуру российских городов. Об этом на конференции в московском городском пресс-центре заявил основатель хора Турецкого, посол Калининграда на ЧМ-2018 Михаил Турецкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Он также отметил, что чемпионат мира по футболу — 2018 несёт уверенность и позитивную энергию преобразования и созидания.

Кирилл Никитенко Михаил Турецкий

«Мы очень ждали этого праздника, и сегодня он начинается в нашей стране», — отметил Турецкий.

По его словам, безопасность на матчах обеспечена на должном уровне. Кроме того, гостиницы в московском регионе соответствуют европейскому уровню, и спортсменам и болельщикам мундиаля не стоит беспокоиться насчёт своего размещения.

«Если вспомнить, что было 20 лет назад, то размещение в гостиницах в регионах было убогим, 10 лет назад оно начинало удивлять, а сегодня соответствует мировым стандартам», — подчеркнул Турецкий.

Также в здании московского пресс-центра солисты из хора Турецкого и женской арт-группы Soprano исполнили гимн России. Участники отметили, что будут «болеть» за российскую сборную и пожелали ей победы.

«Вперёд, Россия!» — заявил Михаил Турецкий.

По словам Турецкого, пока неизвестно, появятся ли его коллективы на площадках мундиаля.

Как сообщало ИА REGNUM, в России официально открылся чемпионат мира по футболу 2018 года.