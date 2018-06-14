Магас, 14 июня, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Акт милосердия совершили сетевые организации Ингушетии по случаю наступления праздника Ураза-байрам. По просьбе главы республики Юнус-Бека Евкурова они списали долги малоимущим жителям региона, сообщил заместитель председателя правительства Магомед Ужахов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураза-байрам

Три организации — «ООО «Газпроммежрегионгаз Назрань», филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» и ГУП «ИнгушрегионВодоканал» — за своей счет произвели оплату по счетам своих должников. В общей сложности была погашена задолженность на сумму более 781 тыс. рублей.

Из них более 230 тыс. рублей было уплачено в счет задолженности 40 семей за газ. Еще 361 тыс. рублей было уплачено по долгам за свет, которые образовались у 32 семей. Также погашены долги за воду 11 семей на сумму около 190 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня в Чечне были погашены долги за свет, которые образовались у более 3000 семей. Решение об оказании помощи принял региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. Благотворительная акция была проведена в священный месяц Рамадан.

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