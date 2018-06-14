Москва, 14 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. После первого тайма дебютного матча чемпионата мира по футболу сборная Россия выигрывает у сборной Саудовской Аравии со счётом 2−0. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На 12-й минуте гол с передачи Александра Головина забил Юрий Газинский. После этого сборная Россия отдала инициативу сопернику и играла на контратаках. В конце тайма это принесло результат: вышедший на замену Денис Черышев, единственный легионер в российской сборной, получив пас от «спартаковца» Романа Зобнина, одним касанием убрал двух защитников Саудовской Аравии и убийственно пробил в правый верхний от вратаря угол.

Первый тайм омрачила травма ведущего игрока сборной России Алана Дзагоева, полученная им уже на 24-й минуте матча. В контратаке он «дёрнул» заднюю поверхность бедра. Возможно, Алан пропустит два следующих матча чемпионата — со сборными Уругвая и Египта. Огромная потеря для нашей сборной.