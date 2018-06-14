Тбилиси, 14 июня, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Следующим премьер-министром Грузии станет ныне исполняющий обязанности министра финансов 36-летний Мамука Бахтадзе. Именно на его кандидатуре остановилось парламентское большинство, которое провело 14 июня очередное заседание и в котором участвовал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Партия

До начала заседания делались разные предположения и назывались и другие кандидатуры, в том числе кандидатура министра внутренних дел Георгия Гахарии, которого его соратники характеризовали как успешного министра и достойную личность. Но главный акцент делался на наличии у будущего премьера экономического образования и опыта работы в сфере экономики.

О решении партии сообщил журналистам лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, который выразил уверенность, что новое правительство Грузии во главе с Бахтадзе справится со стоящими перед страной проблемами и обеспечит ее устойчивое развитие и прогресс.

Согласно информации с официального сайта минфина, Мамука Бахтадзе окончил Тбилисский государственный университет и Грузинский технический университет, имеет степень доктора технических наук, степень магистра получил в МГУ имени Ломоносова в 2010 году, а по окончании бизнес-школы INSEAD стал обладателем квалификации MBA.

Пост министра финансов Мамука Бахтадзе занимал с 13 ноября прошлого года, до этого с апреля 2013 года был генеральным директором АО «Грузинская железная дорога». При прежнем правительстве в разные годы занимал должности гендиректора Международной энергетической корпорации, члена наблюдательного совета гостиничной сети «Рчеули», а начинал свою трудовую деятельность в АО «Грузинская железная дорога» менеджером проектов, которую занимал в 2005—2006 годах.

На посту министра финансов Бахтадзе отличился реформой банковского сектора, которая заключалась в ужесточении условий выдачи банками и микрофинансовыми организациями кредитов и займов с целью решения проблемы избыточной задолженности у населения.

Кандидатура Бахтадзе будет представлена президенту Грузии, который до истечения 7-дневного срока после отставки правительства должен будет представить будущего премьера на утверждение парламента. Премьер, в свою очередь, должен будет отобрать кандидатов на посты министров и представить парламенту вместе с новой правительственной программой.

Население Грузии ожидало от правительства перемен, но насколько они будут радикальными и как изменят достаточно сложную обстановку в стране, покажет новый состав кабинета министров и его дальнейшая деятельность.

Как известно, уже бывший премьер Георгий Квирикашвили заявил об отставке 13 июня вечером. Основной причиной своего решения назвал разногласия между ним и правящей командой, а также расхождения во мнениях по фундаментальным вопросам с председателем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили.