Новосибирск, 14 июня, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Новосибирске трансляция чемпионата мира по футболу FIFA в эти минуты идёт на экране на Михайловской набережной. Перед началом прямой трансляции перед собравшимися болельщиками выступили творческие коллективы города. Несмотря на почти непрекращающийся дождь, трибуны к началу игры были заполнены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Творческие коллективы

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирские болельщики

Анна Алябьева ИА REGNUM Болельщики в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы пришли на Михайловскую набережную, чтобы болеть за сборную России по футболу

Новосибирские болельщики даже придумали свою кричалку: «Раз-два-три-четыре, мы — болельщики Сибири!!! За Россию, за футбол, забивай скорее гол».

Анна Алябьева ИА REGNUM Перед трансляцией чемпионата мира по футболу FIFA на новосибирской набережной

Для удобства в день открытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Новосибирске организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Например, поезд метро будет ждать пассажиров на станция метро «Речной вокзал» 15 июня в 00:30.

Анна Алябьева ИА REGNUM Михайловская набережная Новосибирска

Отметим, что с сегодняшнего дня, 14 июня, и по 15 июля 2018 года в России проходит чемпионат мира по футболу. На московском стадионе «Лужники» в матче открытия чемпионата встретились сборные России и Саудовской Аравии. В церемонии открытия чемпионата мира по футболу FIFA принял участие президент России Владимир Путин. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.