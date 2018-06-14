Москва, 14 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Федеральный бюджет РФ за январь-май 2018 года исполнен с профицитом в 458,8 млрд рублей, или 1,2% ВВП, сообщает пресс-служба Минфина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В мае бюджет, по предварительной оценке ведомства, был исполнен с профицитом в 2,4% ВВП. При этом Минфин понизил оценку дефицита бюджета в апреле с 2,9% до 1,7% ВВП.

Общий объём доходов бюджета в январе-мае составил 6,912 трлн рублей, в том числе нефтегазовые доходы составили 3,174 трлн рублей, не нефтегазовые — 3,737 трлн рублей. Расходы составили 6,453 трлн рублей, в том числе на социальную политику — 1,950 трлн рублей, на национальную оборону — 1,289 трлн рублей.

Напомним, в 2017 году федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 1,5% ВВП.