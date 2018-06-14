Волгоград, 14 июня, 2018, 18:29 — ИА Регнум. В Волгограде открылся Фестиваль болельщиков FIFA. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба регионального правительства. Фестиваль будет работать до 15 июля.

Volgograd.ru Фестиваль болельщиков

«Сегодня на Центральной набережной Волгограда мы открываем главную культурную площадку на время чемпионата мира по футболу — Фестиваль болельщиков. Региональный компонент называется «Сильные духом» — в программе подчеркнут местный колорит и исторические особенности Царицына — Сталинграда — Волгограда», — сказал заместитель губернатора Владимир Попков.

Гостей фестиваля ждет обширная программа. Например, в один из дней выступит в качестве диджея российский вратарь Руслан Нигматулин, который был в сборной России на чемпионате мира в 2002 году. Кроме того, гостей ждет День женщин за футбол, День русский традиций, День безграничных возможностей и другие.

ИА REGNUM напоминает, что Волгоград вместе с другими городами России принимает чемпионат мира по футболу. В городе пройдет четыре игры.