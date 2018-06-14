Москва, 14 июня, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Сборная России по футболу вышла вперёд в матче со сборной Саудовской Аравии. После розыгрыша углового один из лучших игроков команды Александр Головин сделал навес на правый фланг штрафной площади, где игрок «Краснодара» Юрий Газинский отправил мяч в ворота саудовцев головой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Rfs.ru Россия вперед!

Напомним, сегодня, 14 июня, открылся чемпионат мира по футболу. Сейчас на стадионе «Лужники» в Москве идёт матч между сборными России и Саудовской Аравии.

ИА REGNUM ведёт трансляцию первого дня чемпионата.