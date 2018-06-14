Москва, 14 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. На обновлённом стадионе «Лужники» открыт долгожданный чемпионат мира по футболу — 2018. Это было масштабно, ярко и очень по-русски, сообщают очевидцы мероприятия.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Чемпионат мира по футболу

Президент России Владимир Путин на стадионе «Лужники» подчеркнул гуманистическую ценность футбола, объединяющего миллиарды людей по всему миру.

«Добро пожаловать в Россию!» — торжественно заключил Владимир Путин. А президент ФИФА Джанни Инфантино, поприветствовав всех зрителей на русском языке, лично поблагодарил российского президента за организацию чемпионата, обещающего стать одним из лучших в истории.

Напомним, Владимир Путин останется на матч-открытие чемпионата мира между сборной Россией и Саудовской Аравией.

«Главное — зрители даже через телеэкран чувствовали себя своими на этом великом празднике жизни. То, что казалось невероятным, сбылось: в России стартовал чемпионат мира по футболу — 2018», — говорят участники праздника.

Английский певец Робби Уильямс в оглушительно красном костюме исполнил четыре своих хита. Два из них с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной. И их дуэт как вокально, так и стилистически смотрелся идеально, отмечают зрители.

Напомним, что ранее Уильямса попросили не петь песню «Party like Russians».

«Надеемся, что после нашей победы сегодня российские болельщики всё-таки от души, но культурно повеселятся. Вперёд, Россия!», — говорят участники мероприятия.