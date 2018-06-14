Чемпионат мира по футболу — 2018 в России открыт
Москва, 14 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. На обновлённом стадионе «Лужники» открыт долгожданный чемпионат мира по футболу — 2018. Это было масштабно, ярко и очень по-русски, сообщают очевидцы мероприятия.
Президент России Владимир Путин на стадионе «Лужники» подчеркнул гуманистическую ценность футбола, объединяющего миллиарды людей по всему миру.
«Добро пожаловать в Россию!» — торжественно заключил Владимир Путин. А президент ФИФА Джанни Инфантино, поприветствовав всех зрителей на русском языке, лично поблагодарил российского президента за организацию чемпионата, обещающего стать одним из лучших в истории.
Напомним, Владимир Путин останется на матч-открытие чемпионата мира между сборной Россией и Саудовской Аравией.
«Главное — зрители даже через телеэкран чувствовали себя своими на этом великом празднике жизни. То, что казалось невероятным, сбылось: в России стартовал чемпионат мира по футболу — 2018», — говорят участники праздника.
Английский певец Робби Уильямс в оглушительно красном костюме исполнил четыре своих хита. Два из них с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной. И их дуэт как вокально, так и стилистически смотрелся идеально, отмечают зрители.
Напомним, что ранее Уильямса попросили не петь песню «Party like Russians».
«Надеемся, что после нашей победы сегодня российские болельщики всё-таки от души, но культурно повеселятся. Вперёд, Россия!», — говорят участники мероприятия.