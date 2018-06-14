Москва, 14 июня, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Предлагаемая пенсионная реформа сможет обеспечить повышение качества жизни граждан на пенсии, а также существенное увеличение их доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявила член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ольга Баталина («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Главным итогом пенсионной реформы должно стать поэтапное повышение пенсий до 40% утраченного заработка», — заявила Баталина.

По ее словам, такой ориентир действует сегодня в зарубежных странах. Кроме того, именно он заложен в Конвенцию о нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).

«Планируется, что в результате проводимых изменений ежегодно пенсия будет увеличиваться не на 380−400 рублей, как это было в последние годы, а в среднем на 1 тыс. рублей, так как все средства, которые высвободятся, будут направлены на увеличение пенсий», — отмечает Баталина.

Кроме того, по ее словам, переходный период повышения пенсионного возраста, предлагаемый в реформе, достаточно длителен. Так, для мужчин он составит 10 лет, а для женщин — 16 лет.

«Это позволит будущим пенсионерам адаптироваться к изменениям», — уверена Баталина.

Одновременно предлагаемая правительством реформа сохраняет систему досрочных пенсий. При этом, отмечает Баталина, для людей, занятых во вредных и опасных условиях труда, изменений не планируется, а для таких социально значимых категорий, как педагоги и медики, требования к льготному стажу сохраняются на действующем уровне.

Депутат особо отметила, что страховая нагрузка на работодателей также останется прежней. Это позволит избежать всплеска безработицы, уверена Баталина.

«В условиях роста продолжительности жизни крайне важно, чтобы жизнь в возрасте была здоровой и комфортной, а для этого потребуются серьезные усилия как по повышению качества медицины, и такие задачи поставлены в майском указе президента, так и по повышению качества жизни пожилых людей, а значит и их доходов. Предлагаемая пенсионная реформа позволяет это сделать», — отметила Баталина.

Правительство разработало законопроект о повышении пенсионного возраста и в ближайшее время внесет его в Госдуму. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, а для женщин — 63 года. Изменения вступят в силу в 2019 году, однако повышение пенсионного возраста будет постепенным — он будет расти по полгода в год и достигнет заявленных показателей к 2034 году.