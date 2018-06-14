Екатеринбург, 14 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на время проведения игр чемпионата мира по футболу организована работа 15 информационных пунктов и телефонного мультиязычного call-центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики

Информационные пункты находятся в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на основных пешеходных маршрутах в центре Екатеринбурга. В них работают волонтёры, владеющие английским языком. Call-центр отвечает на звонки круглосуточно, и его операторы говорят на восьми иностранных языках.

Отметим, что в аппарате уполномоченного по правам человека в России создана рабочая группа, которая во время ЧМ-2018 будет следить за соблюдением прав иностранных граждан. Также действует горячая линия с англоязычным оператором.

Омбудсмен Татьяна Москалькова, которая прибыла в Екатеринбург с рабочим визитом, сообщила, что профилактика всех возможных форм дискриминации является одним из главных направлений работы во время проведения игр чемпионата мира по футболу в России. Она убеждена, что гости и участники ЧМ-2018 должны быть защищены от любых форм проявления дискриминации.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург — один из 11 городов России, в которых пройдут игры чемпионата мира по футболу. Первый матч в городе состоится завтра на «Екатеринбург-Арене» в 17:00 по местному времени (15:00 по мск). На поле выйдут сборные команды Египта и Уругвая.

Напомним, что игроки сборных команд уже прибыли в город и вечером проведут тренировки.