Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Болельщики из Ирана и Марокко, прибывшие в Петербург поддержать свои команды на предстоящей игре группы B финальной части ЧМ-2018, за сутки до матча активно знакомятся с Северной столицей, ее жителями и друг другом.

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики Марокко и Ирана на канале Грибоедова

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, атмосфера общения болельщиков из разных стран — самая дружелюбная: они улыбаются, делятся впечатлениями, обнимаются и фотографируются, не забывая демонстрировать национальную символику своих стран.

Напомним, днем 14 июня на Конюшенной площади Петербурга открылась фан-зона, на большом экране здесь будут транслироваться матчи ЧМ, а на сцене — выступать артисты.

Первый петербургский матч чемпионата мира Марокко — Иран состоится в пятницу, 15 мая, в 18:00 (мск), на стадионе «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики команд Марокко и Ирана на канале Грибоедова

Дарья Драй ИА REGNUM Марокканский болельщик на канале Грибоедова

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборных Марокко и Ирана в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Болельщики сборной Ирана на территории фан-зоны