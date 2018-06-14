Степанакерт, 14 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Официальный Степанакерт уже второй раз за последние несколько дней заявляет, что ВС Азербайджана продолжают передислокацию войск, скапливая подразделения вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом.

ИА REGNUM Нагорный Караба

По словам пресс-секретаря президента Карабаха Давида Бабаяна, карабахская разведка засекла в приграничных районах подразделения, место постоянной дислокации которых в глубине Азербайджана. Бабаян отметил, что подобная картина наблюдается по всей протяженности линии соприкосновения, кроме некоторых горных районов.

«Такого не наблюдалось с апреля 2016 года», — цитирует Бабаяна azatutyun.am.

Он заверил, что карабахская армия предпринимает шаги, чтобы поддержать баланс сил и сохранить стратегическую инициативу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня пресс-служба министерства обороны Нагорного Карабаха распространила сообщение о том, что Азербайджан на линии соприкосновения с вооружёнными силами Нагорного Карабаха скапливает военную технику, кроме того, наблюдается передвижение военной техники на разных участках линии соприкосновения.

10 июня стало известно, что от огня азербайджанских военных погиб карабахский военнослужащий Ваагн Элоян. Инцидент Ереван расценил «как очередную провокацию Баку и провал договоренностей о снижении напряженности, особенно принимая во внимание визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Армению».