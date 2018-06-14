Москва, 14 июня, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Сборная Германии не является непобедимой, хотя и явно превосходит Мексику, сказал Калрос Сальседо за три дня до матча этих сборных, сообщает 14 июня AMNA. Защитник сборной Мексики, играющий за франкфуртский «Айнтрахт», оптимистично смотрит на свою национальную команду как в матче с чемпионами мира, так и в целом в России.

(сс) RonnyK Мексика vs Германия

«Мы много говорим о них и считаем их очевидно выше, но никто не непобедим, — сказал Сальседо журналистам о сборной Германии, — мы хотим показать хорошую игру, получить высокий результат, и я считаю, что эта команда готова на великие дела. Мы можем сделать большой шаг».

На той же пресс-конференции присутствовал и Эрик Гутьеррес, который вчера был вызван Хуаном Карлосом Осорио на место травмированного Диего Рейеса. Молодой игрок мексиканского клуба «Пачука» был вдвойне счастлив, так как только что стал отцом, и выразил надежду, что его игра на мундиале откроет для него путь в Европу.