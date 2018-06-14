Москва, 14 июня, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Предложение повысить пенсионный возраст возникло не от хорошей жизни, а в том числе из-за сложной демографической ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил заместитель комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин («Единая Россия»).

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«Не бывает только черное или белое, есть вещи которые являются своевременными, актуальными, не от доброй жизни правительство подобного рода инициативу поднимает, демографическая ситуация серьезная», — отметил Говорин.

Парламентарий перечислил трудности, с которыми столкнулось государство.

«В стране увеличивается удельный вес пенсионеров, уменьшается численность трудоспособного населения. У нас серьезно снизилась рождаемость, в 2017 году на 203 тыс. младенцев родилось меньше, а в 2018 году еще будет рост снижения рождаемости, что, конечно, связано с тем серьезным демографическим кризисом, который обусловлен тем, что сейчас в фертильный возраст должны вступать дети, которые, к сожалению, не родились в 90-е в обстоятельствах хаоса, который был в стране», — заявил зампред комитета Госдумы.

Говорин уверен, что предложения правительства по повышению пенсионного возраста и весь комплекс мер, направленный на изменение пенсионной системы, будет широко обсуждаться не только законодателями, но и экспертами, представителями профсоюзов.

«Надо всенародно обсудить серьезную тему и выйти на взвешенные решения, позволяющие нивелировать риск нарастающей трудонедостаточности — а это серьезный вызов для нашего экономического успеха, в то же время необходимо, чтобы решения никоим образом не оказали какого-либо негативного влияния на социальную сферу, на жизнь граждан, на качество жизни», — заявил Говорин.