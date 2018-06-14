Москва, 14 июня, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Лионель Месси — самый хорошо оплачиваемый из 736 приехавших в Россию футболистов, сообщает 14 июня AMNA. Аргентинская суперзвезда «Барселоны», согласно классификации France Football, находится на первом месте рейтинга с 126 млн евро, сумма включает в себя зарплату и спонсорские. Пьедестал дополняют Криштиану Роналду («Реал Мадрид») с 94 млн евро и бразилец Неймар («Пари Сен-Жермен») с 81,5 млн.

Quora.com Лионель Месси

Ниже следуют испанский защитник «Барселоны» Жерар Пике с 29 млн евро, немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос с 28,2 млн и испанский защитник «Реал Мадрида» Серхио Рамос с 27,5 млн.

Седьмое и восьмое место заняли одновременно француз Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид») и уругваец Луис Суарес («Барселона»), у обоих по 26 млн евро. Предпоследнее место держит Андрес Иньеста (японский клуб «Виссел Кобе») с 25,5 млн, и замыкает десятку немец из «Баварии» Томас Мюллер с 23 млн евро.