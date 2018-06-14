Москва, 14 июня, 2018, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день около половины безработных в России относятся к возрастной категории от 20 до 34 лет. Об этом заявила 14 июня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве России.

Ханс Грундиг. Безработная с сигаретной фабрики (фрагмент). 1925

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста», — сказала она.

Также, по словам чиновницы, в России нет статистических данных относительно заболеваемости и смертности мужчин 60−65 лет и женщин 50−60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что в России безработица находится на рекордно низком уровне. Он также подчеркнул, что в среднесрочной перспективе государство может столкнуться с нехваткой трудовых ресурсов.

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