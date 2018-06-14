Симферополь, 14 июня, 2018, 15:10 — ИА Регнум. Ранее запланированные сроки ремонта крымских дорог сдвигаются на три недели из-за некачественной подготовки пакета документов. Об этом 14 июня на рабочем совещании в правительства Республики Крым заявил глава Госкомдорхоза Крыма Сергей Карпов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

«В соответствии с «дорожной картой» 4 июня мы должны были выйти на закупочные процедуры с заключениями соглашений и договоров подряда. Но из-за некачественной подготовки документов для проведения данных процедур был сделан ряд замечаний по расчётам стоимостных показателей соглашений, которые не соответствовали тем лимитам, которые мы подписали с Федеральным дорожным агентством», — отметил чиновник, подчеркнув, что рабочая группа занята устранением неточностей.

Напомним, ранее из Резервного фонда президента РФ на проведение капремонта дорог в Крыму было предусмотрено 4,5 млрд рублей. На данный момент общая сумма заключенных соглашений составляет 3 млрд 240 млн рублей, которые должны быть доведены до муниципальных образований и Службы автомобильных дорог Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов посетовал на то, что из-за некачественной подготовки документов большинство муниципальных образований Крыма до сих пор не смогли довести сельские дороги до районного уровня.