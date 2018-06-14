Ростов-на-Дону, 14 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. На Театральной площади Ростова-на-Дону открывается Фестиваль болельщиков FIFA. В день открытия футбольные болельщики смогут посмотреть первый матч ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией. Трансляция будет вестись на больших экранах, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ростов-на-Дону встречает гостей ЧМ-2018

Чтобы жители и гости города-миллонника не скучали, в течение дня будет звучать музыка — на главной сцене выступят донские коллективы, организаторы порадуют футбольных фанатов постановочными шоу, танцевальными и вокальными номерами. Ведущими станут Оскар Кучера и Ирина Полякова.

Второй фан-зоной FIFA станет Фонтанная площадь. Организаторы обещают, что здесь можно провести время семьёй. Желающим предложат принять участие в матчах по кибер-футболу, посетить павильон города-организатора ЧМ-2018 и насладиться выступлениями донских коллективов и звёзд российской эстрады.

Ранее сообщалось, что болельщиков в Ростове-на-Дону в период работы Фестиваля болельщиков FIFA будут развлекать такие эстрадные звезды как «Каста», «Смысловые Галлюцинации», Анита Цой, группа «Градусы», Zdob si Zdub, «Агата Кристи». На сцену поднимутся коллективы тех стран, чьи сборные будут играть на «Ростов Арене», а также местные исполнители. Кроме того, запланированы дни джаза и рока.

В числе ведущих также были названы Дмитрий Дибров, Руслан Нигматуллин, а также послы мундиаля от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва, Вартерес Самургашев и Дмитрий Кириченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону примет пять матчей ЧМ-2018.