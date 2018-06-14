Москва, 14 июня, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов осторожно высказался о ближайшей игре с командой Саудовской Аравии. В частности, Станислав Саламович отметил, что арабов тренирует Хуан Антонио Пицци, возглавлявший сборную Чили на Кубке Конфедераций. В 2017 году, напомним, наша сборная сыграла с чилийцами вничью 1:1.

Чемпионат Мира По Футболу

«На чемпионат мира команды просто так не приезжают — чтобы лапками вверх выходить на поле. Поэтому нам предстоит серьёзное испытание, и мы к этому готовы», — заключил Черчесов.

Российским же болельщикам остаётся лишь верить в то, что сборная, действительно, готова. Даже патриарх Кирилл призвал за неё молиться. Букмекеры оценивают шансы на победу России выше, чем у Саудовской Аравии.

Этот матч нам необходимо выиграть, так как дальше сборную ждут куда более серьёзные соперники: сборная Уругвая во главе с Луисом Суаресом и сборная Египта с Мохаммедом Салахом. Игроков такого уровня у нас нет. Остаётся надеяться на то, что родные стены и русский дух помогут нам не только на поле боя, но и в футбольных баталиях.

Меж тем Саудовская Аравия серьёзно подготовилась к чемпионату мира. Она не только подписала отличного тренера Пицци, но и отправила сразу 9 ведущих игроков на стажировку в ведущий испанский чемпионат. Сам же Пицци заявляет, что Саудовская Аравия надеется выйти в финал чемпионата мира — 2018.

Матч-открытие чемпионата мира по футболу — 2018 Россия — Саудовская Аравия начнётся в 18:00 на московском стадионе «Лужники».