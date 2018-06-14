Киев, 14 июня, 2018, 14:39 — ИА Регнум. До 93% украинских военнослужащих, раненных во время ведения боевых действий в Донбассе, вновь продолжают убивать собственных граждан после лечения, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 14 июня «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Жители Донецкой и Луганской областей провели референдум, по результатам были созданы две независимые республики.

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Киев не принял волеизъявления собственных граждан и заявил, что Донбасс «оккупировала» Россия. После этого Украина послала регулярную армию и военную технику, включая авиацию, на захват республик. После ряда неудачных попыток захватить республики Киев перешел к позиционной войне.