Симферополь, 14 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Сокращённые сотрудники оператора Керченской переправы ООО «Морская дирекция» будут трудоустроены после ликвидации компании. Об этом 14 июня журналистам сообщил министр транспорта Республики Крым Юрий Овсянников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, несмотря на существенные сокращения, власти стараются трудоустроить всех сотрудников переправы.

«Сокращения довольно существенны. На первом этапе будет порядка 400 человек. Вопросами трудоустройства занимаемся, ведём переговоры», — отметил Овсянников.

По его словам, людей могут отправить на работу в компанию «Крымские морские порты», к которой перейдут функции оператора Керченской паромной переправы.

Напомним, ликвидация компании «Морская дирекция» стартовала после ввода в эксплуатацию грузовой части Крымского моста и должна была завершиться до 1 июня 2018 года.