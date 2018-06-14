Екатеринбург, 14 июня, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Сборная Египта прибыла в Екатеринбург на матч со сборной Уругвая, который состоится 15 июня на «Екатеринбург-Арене». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

Игроков встретили в аэропорту «Кольцово», после чего разместили в одной из гостиниц в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина. В пресс-службе администрации города сообщили, что большинство болельщиков из Египта уже прибыли в Екатеринбург. Ожидается, что их будет порядка двух тысяч.

Также в Екатеринбург прибыла сборная Уругвая. Футболистов встретили в аэропорту и доставили в отель Ramada.

Вечером обе команды проведут тренировки на поле «Екатеринбург-Арены».

Как сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург первым после матча открытия ЧМ-2018 по футболу, который состоится в московских «Лужниках», примет игру чемпионата мира. Она состоится 15 июня на «Екатеринбург-Арене» в 17:00 по местному времени (15:00 по мск).

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Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. В Екатеринбурге, помимо матча Египет — Уругвай, сыграют 21 июня команды Франции и Перу, 24 июня состоится матч Япония — Сенегал, а сборные Мексики и Швеции выяснят отношения на футбольном поле «Екатеринбург-Арены» 27 июня.