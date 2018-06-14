Архангельск, 14 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Финансовая схема постройки универсального атомного ледокола «Лидер» находится на стадии проработки. Об этом сегодня, 14 июня, на международном форуме «Судостроение в Арктике» в Архангельске заявил Евгений Молодиченко, начальник управления гражданского судостроения Северо-Западного региона РФ департамента гражданского судостроения Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Во льдах

Представитель ОСК отметил, что для исполнения планов «Росатома» необходимо начать реализацию проекта в ближайшие два года.

«Если учесть, то что ледокол должен быть сдан не позднее 2027 года, то его строительство должно начаться уже в 2020 году», — уточнил Евгений Молодиченко.

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Напомним, проект ледокола 10 510 «Лидер» мощностью 120 МВт уже разработан конструкторским бюро «Айсберг». Проектирование ведет Крыловский государственный научный центр в сотрудничестве с отечественными конструкторскими организациями. Судно может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки. Схема финансирования уникального проекта находится на стадии обсуждения уже больше года.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время АО «Балтийский завод» в Петербурге (входит в состав ОСК) выполняет контракт с ФГУП «Атомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». На головном ледоколе «Арктика» уже проходят швартовые испытания, планируемый срок сдачи — вторая половина 2019 года. «Сибирь» и «Урал» будут сданы в 2020 году и 2021 году соответственно, добавил Евгений Молодиченко.

По словам представителя ОСК, даже своевременная сдача трех строящихся ледоколов не сможет обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, особенно в районе портов Мурманска и Дудинки.

«Ледоколы проекта 22 220 не обеспечат навигацию в весенне-осенний период, так как тут требуются более мощные, крупнотоннажные суда, такие как «Лидер», — подчеркнул Молодиченко.