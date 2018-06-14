Москва, 14 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Повышение НДС — это поспешная и преждевременная мера. Более того, в условиях высоких цен на нефть решение о повышении налога на добавленную стоимость выглядит нерациональным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Напомним, что такое решение ранее раскритиковал даже либеральный экономист Алексей Кудрин, посоветовав правительству вместо повышения НДС просто изменить условия бюджетного правила. Правительство планирует привлечь 600 млрд рублей от повышения НДС, однако, если правительство вместо этого изменило бы бюджетное правило и направляло бы часть сверхдоходов от нефти и газа в бюджет, а не в «кубышку», то оно могло бы привлечь гораздо больше. Конечно, у изменения бюджетного правила есть риск в виде падения цены на нефть, а «маневры» с НДС таких рисков позволяют избежать.

«Единственной позитивной стороной предложения правительства об увеличении НДС является то, что льготную ставку налога планируют оставить неизменной. В противном случае цены на продукты питания взлетели бы даже сейчас, на ожиданиях отмены льгот по налогу, и правительство не выполнило бы в 2018 году даже свой прогноз по инфляции в 4% в год. Инфляция могла бы подняться до 5% в год как минимум», — отметила эксперт.

Скорее всего, в 2019 году инфляция после повышения НДС составит 4% в год, а более низкие прогнозы правительства по инфляции (не выше 3% в год) вряд ли окажутся выполнимыми. В любом случае эта мера будет непопулярной у населения и частного бизнеса, позитив от воздействия ее на экономику будет весьма туманен.

«Это повышение не увеличит серый сектор экономики, однако, не исключено, что найдутся лоббисты из разных отраслей и предприятий, возможно, «олигархических», которые будут добиваться для себя через правительство и парламент введения льготной ставки налога на добавленную стоимость, апеллируя к социальной значимости их продукции либо к тому, что они пострадали, допустим, от санкций Запада. Так что правительство может даже не выполнить свои ожидания дополнительных доходов бюджета в 600 млрд рублей от повышенной ставки НДС», — высказала свое мнение Мильчакова.

Напомним, 14 июня 2018 года на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что правительство предлагает с 1 января 2019 года повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18% до 20%. При этом льготные ставки налога, в том числе, на продукты питания, медикаменты, внутренние авиаперевозки и детские товары, будут сохранены, заявил премьер.

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